Samsung Expert RAW появится на Z Fold3, S20 Ultra, Note20 Ultra, Z Fold2

В течение 2022 года Samsung выпустит свое приложение Expert RAW для ряда устройств. Бета-приложение доступно для Galaxy S21 Ultra с ноября и может быть установлено на новые телефоны Galaxy S22. В ходе развертывания, S21 Ultra получит официальное приложение в марте. Galaxy Z Fold3 получит приложение в апреле, а S20 Ultra , Note20 Ultra и Z Fold2 получат формат Expert RAW в первой половине года.

Expert RAW дает вам более точный файл DNG вместе с многокадровой обработкой Samsung HDR. Он работает со всеми четырьмя камерами на S21 Ultra. Затем вы можете отправить файлы в Lightroom, чтобы изменить баланс белого, цвета, экспозицию и все, что вы хотите. Имейте в виду, что вам нужно войти через профиль Samsung в Lightroom, чтобы получить полную обработку HDR.