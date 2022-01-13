Samsung Exynos 2200 слабее своих конкурентов

Компания Samsung все еще планирует представить свой следующий флагманский высокопроизводительный чип, который, по-видимому, будет называться Exynos 2200, в начале этого года. При этом стоит напомнить, что для Samsung является обычной практикой оснащать американские и китайские варианты своих премиальных смартфонов Galaxy флагманскими процессором Qualcomm Snapdragon, а остальные регионы получают чипсеты Exynos собственного производства. Чтобы сделать свои чипы более конкурентоспособными по сравнению с предложениями Qualcomm и Apple, Samsung заключила соглашение с AMD о переносе игр консольного уровня на свои телефоны за счёт более мощной мобильной графики.

Компания создала впечатление, что процессор Exynos 2200 на базе AMD будет анонсирован 11 января, но эта дата пришла и ушла без каких-либо признаков процессора. Однако всё больше зарубежных инсайдеров, которые ранее публиковали достаточно точные сливы информации о продукции производителя, официально заявили о том, что данный процессор на самом деле не такой уж мощный и тягаться с конкурентами он всё равно не сможет. Это достаточно интересное заявление, ведь ранее производитель заявлял о высокой мощности своего решения. Соответственно, нам придется подождать официального анонса устройства, который вроде как должен состояться 8 февраля, а потом уже пользователи смогут самостоятельно решить какой именно продукт стоит приобрести. Всё же если конкурент мощнее, то зачем брать флагман с меньшей мощностью.