Samsung Exynos 2200 слабее своих конкурентов

Компания Samsung все еще планирует представить свой следующий флагманский высокопроизводительный чип, который, по-видимому, будет называться Exynos 2200, в начале этого года. При этом стоит напомнить, что для Samsung является обычной практикой оснащать американские и китайские варианты своих премиальных смартфонов Galaxy флагманскими процессором Qualcomm Snapdragon, а остальные регионы получают чипсеты Exynos собственного производства. Чтобы сделать свои чипы более конкурентоспособными по сравнению с предложениями Qualcomm и Apple, Samsung заключила соглашение с AMD о переносе игр консольного уровня на свои телефоны за счёт более мощной мобильной графики.

Компания создала впечатление, что процессор Exynos 2200 на базе AMD будет анонсирован 11 января, но эта дата пришла и ушла без каких-либо признаков процессора. Однако всё больше зарубежных инсайдеров, которые ранее публиковали достаточно точные сливы информации о продукции производителя, официально заявили о том, что данный процессор на самом деле не такой уж мощный и тягаться с конкурентами он всё равно не сможет. Это достаточно интересное заявление, ведь ранее производитель заявлял о высокой мощности своего решения. Соответственно, нам придется подождать официального анонса устройства, который вроде как должен состояться 8 февраля, а потом уже пользователи смогут самостоятельно решить какой именно продукт стоит приобрести. Всё же если конкурент мощнее, то зачем брать флагман с меньшей мощностью.
Комментарии и отзывы Samsung Exynos 2200
Камерофон Sony Xperia Pro-I вызвал ажиотаж в Китае…
Камерофон Sony Xperia Pro-I вызвал ажиотаж в КитаеКомпания Sony похвасталась успехами флагманского смартфона Xperia Pro-I на китайском рынке, где он появил…
MIUI 13 появится до конца года…
MIUI 13 появится до конца годаОснователь Xiaomi Лэй Цзюнь пролил свет на предстоящий крупный выпуск MIUI. MIUI 13 внесет множество изме…
Смартфон Tecno Pova 5G получил 120-Гц экран…
Смартфон Tecno Pova 5G получил 120-Гц экранКомпания Tecno пополнила ассортимент смартфонов моделью Pova 5G, которая оценена в 289 долларов. Новинку …
Samsung Galaxy S22 Ultra показали на первом пресс-рендере…
Samsung Galaxy S22 Ultra показали на первом пресс-рендереВ сеть утекло первое официальное изображение флагманских смартфонов Samsung Galaxy S22 Ultra и Galaxy S22…
Xiaomi Mi 11 Pro снова подешевел в Китае…
Xiaomi Mi 11 Pro снова подешевел в КитаеВ начале декабря компания Xiaomi уже снизила цену на смартфон Xiaomi 11 Pro до 580 долларов за версию с 8…
Caviar представил обновленный iPhone 13 Pro с силуэтом тиран…
Caviar представил обновленный iPhone 13 Pro с силуэтом тиранРоссийская люксовая компания Caviar анонсировала свой последний проект для людей, готовых потратить абсур…
Список грядущих смартфонов от OnePlus, Oppo и Realme с функц…
Список грядущих смартфонов от OnePlus, Oppo и Realme с функцOppo предоставит быструю проводную зарядку 125 Вт для серии Find X4 в следующем году, но X4 и X4 Pro - не…
Смартфон Honor 50 оценен в 35 тысяч рублей…
Смартфон Honor 50 оценен в 35 тысяч рублейКомпания Honor представила в России смартфон Honor 50, который вышел в Китае еще минувшим летом. Итак, ве…
Обзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеемОбзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеем
Лучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GBЛучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GB
Обзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизациейОбзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизацией
Обзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежиОбзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежи
Обзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLEDОбзор Xiaomi Mi 11 Lite 8/128GB. Смартфон среднего класса с ярким AMOLED
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor