Samsung Exynos 2200 слабее своих конкурентов

Компания создала впечатление, что процессор Exynos 2200 на базе AMD будет анонсирован 11 января, но эта дата пришла и ушла без каких-либо признаков процессора. Однако всё больше зарубежных инсайдеров, которые ранее публиковали достаточно точные сливы информации о продукции производителя, официально заявили о том, что данный процессор на самом деле не такой уж мощный и тягаться с конкурентами он всё равно не сможет. Это достаточно интересное заявление, ведь ранее производитель заявлял о высокой мощности своего решения. Соответственно, нам придется подождать официального анонса устройства, который вроде как должен состояться 8 февраля, а потом уже пользователи смогут самостоятельно решить какой именно продукт стоит приобрести. Всё же если конкурент мощнее, то зачем брать флагман с меньшей мощностью.