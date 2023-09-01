Samsung Exynos 2400 будет мощнее чипа Qualcomm

По информации инсайдеров, компания Samsung отказалась от процессора Exynos 2300 и вместо этого продолжает работу над Exynos 2400, запуск которого запланирован на 4 квартал 2023 года. Решение об отмене Exynos 2300 было принято ещё до того, как система на кристалле поступила в массовое производство. И хотя причина отказа от Exynos 2300 официально не была названа, инсайдеры уверены, что этот процессор мог бы составить достойную конкуренцию Snapdragon 8 Gen 2. Но этого, видимо, оказалось недостаточно, так что теперь компания может сосредоточиться на повышении производительности процессора Exynos 2400. При этом западные аналитики сравнивают Exynos 2300 и Snapdragon 8 Gen 2 с процессорами Exynos 2100 и Snapdragon 888, которые были представлены пару лет назад.

Тогда в синтетических тестах процессор Exynos 2100 действительно выигрывал у Snapdragon 888, но этого оказалось недостаточно, чтобы процессор смог раскрыть себя на рынке. Сейчас ситуация аналогичная — новый процессор компании Samsung оказался мощнее конкурента, но проблема заключается в том, что пользователи привыкли покупать чипы Qualcomm и считают их лучшими в мире. И дело не только в производительности, но и в графике, модеме сотовой связи и массе других факторов, на которые потенциальные покупатели обращают своё внимание. Это на самом деле важный момент, потому что игры всё равно раскрыть весь потенциал процессора не могут, а значит, смысла гнаться за максимальной производительностью нет.
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