Samsung Exynos 2400 не перегревается в Genshin Impact

Совсем недавно компания Samsung представила новый графический процессор Xclipse 940 для флагманского процессора Exynos 2400, который основан на архитектуре RDNA3 от AMD. И полученные от инсайдеров тесты показывают, что этот чип способен поддерживать стабильные 60 кадров в секунду при запуске игры Genshin Impact на максимальных настройках графики, что является проблемой для конкурирующих платформ. Стоит понимать, что Genshin Impact — одна из самых требовательных к графике игр для Android и iOS. Так что даже процессор A17 Pro от Apple нагревался при запуске этой игры, что приводило к сильным тормозам из-за теплового троттлинга.

Но если верить данным зарубежных поставщиков секретной информации, Exynos 2400 не перегревается в процессе теста и демонстрирует приличную производительность. Вероятно, это связано с эффективным производственным процессом 4LPP+ от Samsung, а также передовой технологией FOWLP (Fan-out Wafer Level Packaging), повышающей теплостойкость и позволяющей смартфону на чипе Exynos 2400 работать с интенсивными программами дольше, чем конкуренты. Кроме того, ранее в предыдущих тестах бенчмарка 3DMark этот чип не только превзошёл Snapdragon 8 Gen 3 по стабильности производительности, но и оказался на одном уровне с Apple A17 Pro. Есть ощущение, что уже с этим процессором компания Samsung сможет уделать конкурентов или хотя бы догнать их по уровню производительности. А в следующем поколении оставить оппонентов далеко позади.
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