Samsung Exynos 2400 не тянет Genshin Impact на высоких настройках графики

Новый мобильный процессор Exynos 2400 от компании Samsung продемонстрировал отличную производительность, особенно в видеоиграх, и в компании даже заявили, что новый чип способен поддерживать в Genshin Impact стабильные 60 кадров в секунду без заметных тормозов. Однако при публикации данного заявления некоторые детали всё же не были раскрыты и инсайдеры могли лишь предположить при каких условиях запускается видеоигра. Например, никто не уточнял качество изображения и разрешение, при котором игра запускалась, а ведь эти параметры могут определить производительность в этой достаточно требовательной игре. На деле же оказалось, что, к сожалению, процессор нового поколения, возможно, не сможет запускать игру на максимальных настройках графики без потери производительности.

Суть в том, что инсайдер опубликовал видео, которое указывает, что Exynos 2400 может поддерживать Genshin Impact с постоянными 60 кадрами в секунду только потому, что разрешение текстур в игре, видимому, установлено на низком уровне детализации. Это слегка разочаровало аудиторию пользователей, особенно учитывая, что графический процессор Xclipse 940, входящий в состав процессора, основан на новой архитектуре AMD RDNA3, но при этом не справляется с достаточно старой игрой. Вероятно, проблема ещё в оптимизации видеоигры, потому что при её разработке студия решила не адаптировать видеоигру под современное железо. Из-за этого даже на флагманском чипе нового поколения проект работает ужасно.