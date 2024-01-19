Samsung Exynos 2400 победил Snapdragon 8 Gen 3 в бенчмарке

В стресс-тесте 3DMark Solar Bay процессор Exynos 2400 показал впечатляющие результаты производительности, победив даже Snapdragon 8 Gen 3 в вопросе стабильности производительности. Стоит отметить, что тест Solar Bay Stress подобен Wild Life Extreme от 3DMark, подвергая процессор смартфона множеству нагрузок, направленных на центральный и графический процессоры. И в результатах теста информационного издания Beartai действительно оказалось, что Exynos 2400 лучше сохранял производительность по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3, уступив всего 64,6% своей фактической мощности, тогда как Snapdragon 8 Gen 3 снизил производительность до 48,3% в том же тесте.

Нужно понимать, что любой смартфон при длительных нагрузках сбрасывает тактовую частоту, чтобы снизить температуру работы чипа, но различные модели снижают производительность не ниже половины. Кроме того, полученные результаты на самом деле крайне впечатляющие, потому что Snapdragon 8 Gen 3 тестировался на топовой модели Galaxy S24 Ultra, которая, как утверждается производителем, имеет новую паровую камеру, размеры которой на 190% большую, чем та, которая установлена в Galaxy S23 Ultra. Так что на текущий момент новый процессор Samsung показывает просто шикарные результаты производительности — уже в рамках серийных смартфонов нового поколения. Конечно, нужно понимать, что бенчмарки это далеко не всё, но и сейчас можно заявить, что компания смогла создать эффективное собственное решение.
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