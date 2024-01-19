Samsung Exynos 2400 победил Snapdragon 8 Gen 3 в бенчмарке

Нужно понимать, что любой смартфон при длительных нагрузках сбрасывает тактовую частоту, чтобы снизить температуру работы чипа, но различные модели снижают производительность не ниже половины. Кроме того, полученные результаты на самом деле крайне впечатляющие, потому что Snapdragon 8 Gen 3 тестировался на топовой модели Galaxy S24 Ultra, которая, как утверждается производителем, имеет новую паровую камеру, размеры которой на 190% большую, чем та, которая установлена в Galaxy S23 Ultra. Так что на текущий момент новый процессор Samsung показывает просто шикарные результаты производительности — уже в рамках серийных смартфонов нового поколения. Конечно, нужно понимать, что бенчмарки это далеко не всё, но и сейчас можно заявить, что компания смогла создать эффективное собственное решение.