Samsung Exynos 2400 получит графику нового поколения

Однако количество вычислительных блоков остаётся тем же, что немного смущает — обычно именно вычислительные блоки влияют на чистую производительность в играх и софта. Также в информации инсайдеров утверждается, что Xclipse 940 имеет всего 4 ГБ видеопамяти, как и у предшественника. Учитывая состояние мобильного гейминга, можно быть полностью уверенным, что 4 ГБ более чем достаточно для запуска самых современных игр с включенной трассировкой лучей. Всё упирается скорее в необходимость охлаждать смартфон с такой производительной графикой, потому что обычно графическое ядро под нагрузкой требует больше энергии и, соответственно, выделяет гораздо больше тепла в процессе. А в современных тонких смартфонах охлаждение реализовать сложно.