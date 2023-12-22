Samsung Exynos 2400 получит графику нового поколения

Сегодня появилась новая информация о грядущем флагманском процессоре Samsung Exynos 2400, который должен отправиться в продажу в ближайшем будущем — вероятно, в 2024 году появится первый гаджет на базе этого чипа. Например, инсайдеры считают, что новая графическая подсистема будет гораздо лучше того, что сейчас представлено в мобильных системах. Улучшенная архитектура RDNA3 Xclipse 940, вероятно, позволит графическому процессору работать на частоте 1095 МГц, тогда как Xclipse 920 работал на частоте 555 МГц. Это значит, что частота графического ядра была повышена ровно вдвое — существенный прирост производительности в сравнении с тем, что обычно компании дают 10-15% прироста от поколения к поколению.

Однако количество вычислительных блоков остаётся тем же, что немного смущает — обычно именно вычислительные блоки влияют на чистую производительность в играх и софта. Также в информации инсайдеров утверждается, что Xclipse 940 имеет всего 4 ГБ видеопамяти, как и у предшественника. Учитывая состояние мобильного гейминга, можно быть полностью уверенным, что 4 ГБ более чем достаточно для запуска самых современных игр с включенной трассировкой лучей. Всё упирается скорее в необходимость охлаждать смартфон с такой производительной графикой, потому что обычно графическое ядро под нагрузкой требует больше энергии и, соответственно, выделяет гораздо больше тепла в процессе. А в современных тонких смартфонах охлаждение реализовать сложно.
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