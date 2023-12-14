Samsung Exynos 2400 производят по передовому техпроцессу и он мощнее Apple A17 Pro

Некоторое время назад разработчики мобильного процессора Samsung Exynos 2400 заявили, что графический процессор данного чипа уверенно превосходит конкурентов. Хотя, безусловно, никаких реальных тестов или отзывов о данном процессоре пока что нет, а верить маркетинговым заявлениям самого производителя — не лучшее решение. Но теперь появилась информация от инсайдеров о том, что был запущено серийное производство Samsung Exynos 2400 на усовершенствованном 4-нм технологическом процессе Samsung, который улучшает как производительность процессора, так и его энергоэффективность. И поставщики информации, которые связаны с производителем, сообщают, что чип будет действительно очень мощным.

Его графический процессор Xclipse 940, созданный совместно с AMD, работает быстрее, чем графическая подсистема в A17 Pro. При этом стоит напомнить, что в тесте Geekbench OpenCL Exynos 2400 проявил себя так же, как и Snapdragon 8 Gen 3, но тогда, возможно, компания использовала незавершённый инженерный образец. Также специалисты отмечают, что переход к передовой технологии производства кристалла также позволяет сделать Exynos 2400 более тонким, что ведёт к лучшей теплопроводности. Но, опять же, это всё только слухи и никто наверняка сказать ничего не может — чип находится на ранней стадии производства, реальных тестов в готовом формате смартфона компания ещё не проводила. Но есть надежда, что новинка будет крайне привлекательной с точки зрения производительности в играх.
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