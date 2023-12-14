Samsung Exynos 2400 производят по передовому техпроцессу и он мощнее Apple A17 Pro

Его графический процессор Xclipse 940, созданный совместно с AMD, работает быстрее, чем графическая подсистема в A17 Pro. При этом стоит напомнить, что в тесте Geekbench OpenCL Exynos 2400 проявил себя так же, как и Snapdragon 8 Gen 3, но тогда, возможно, компания использовала незавершённый инженерный образец. Также специалисты отмечают, что переход к передовой технологии производства кристалла также позволяет сделать Exynos 2400 более тонким, что ведёт к лучшей теплопроводности. Но, опять же, это всё только слухи и никто наверняка сказать ничего не может — чип находится на ранней стадии производства, реальных тестов в готовом формате смартфона компания ещё не проводила. Но есть надежда, что новинка будет крайне привлекательной с точки зрения производительности в играх.