Samsung Exynos 2500 действительно разрабатывают

В последнее время информации о процессоре Exynos 2500 от компании Samsung было даже слишком много, хотя множество инсайдеров сообщали, что релиз смартфона Samsung Galaxy S25 в следующем году будет сопровождаться исключительно процессором Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm, поскольку низкая производительность производственных мощностей, нацеленных на 3-нм техпроцесс, самой Samsung не позволит выпускать достаточное количество продукции, чтобы удовлетворить рынок. К счастью, во время объявления финансовых результатов за второй квартал 2024 года корейский гигант подтвердил существование процессора и гарантировал стабильные поставки для своих будущих флагманских моделей.

С другой стороны, есть мнение, что Samsung пытается успокоить инвесторов и потенциальных клиентов относительно своего прогресса в области интеграции технологического процесса в 3 нанометра. При этом никаких точных данных о количестве произведённой продукции или проценте качественных пластин с кристаллами производитель не предоставляет. Представители компании лишь отмечают, что производительность их производственных мощностей достаточно стабильна, несмотря на сообщения о том, что из всей произведённой продукции только 20% пластин пригодны к использованию. Это значит, что сейчас компания выпускает 80% бракованных кремниевых блинов, что катастрофически много по современным меркам, когда у конкурентов 70-80% качественной продукции. Но хорошо, что компания работает в этом направлении.
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