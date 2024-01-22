Samsung Exynos 2500 получит новое производительное ядро Cortex-X5

Использование слишком большого количества ядер Cortex-X, вероятно, приведёт к очень быстрому выходу энергопотребления из-под контроля, так что никто в здравом уме использовать данный кластер не стал бы. Вероятно, компания просто заменит одно производительное ядро на другое — более производительное. Так что с огромной долей вероятности Exynos 2500 перейдёт на Cortex-X5 и Cortex-A730, которые, вероятно, будут иметь повышенную производительность по сравнению с Cortex-X4 и Cortex-A720, используемыми в Exynos 2400. К сожалению, разница в тактовой частоте между Cortex-X5 и Cortex-X4 незначительна — максимальная тактовая частота тестируется в диапазоне 3,20 ГГц и 3,30 ГГц. В зависимости от окончательного решения инженеров Samsung, разница между ядрами составит либо 100 МГц, либо её не будет вовсе.