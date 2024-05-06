Samsung Exynos 2600 получит новую графическую подсистему

Если верить информации достаточно надёжного инсайдера, компания Samsung планирует полностью заменить графический процессор Xclipse, разработанный совместно с компанией AMD, на собственное графическое решение. Но, естественно, это произойдёт не сразу, потому что своё решение нужно сначала оптимизировать, настроить и многое другое. Графический процессор Exynos 2500 всё ещё будет основан на архитектуре RDNA от AMD, хотя, вероятно, в следующем поколении работать с AMD компания уже не будет. Стоит напомнить, что графический процессор Xclipse на основе архитектуры RDNA дебютировал с чипом Exynos 2200 и даже появился в среднебюджетном процессоре Exynos 1480 от Samsung.

Его рекламировали как серьёзного конкурента Adreno (графический процессор Qualcomm) и говорили о его исключительной производительности в играх с трассировкой лучей. Вот только на деле Samsung не особенно довольна партнёрством с AMD — так говорят поставщики секретной информации. Кроме того, первые слухи о том, что Samsung работает над собственным дизайном графического процессора, появились ещё в прошлом году, и теперь у этой информации есть более или менее внятное подтверждение. В 2026 году Exynos 2600 станет первым чипом в линейке Samsung Exynos с графическим процессором, полностью разработанным Samsung. Компания самостоятельно спроектирует процессор, а также изготовит его на своих производственных мощностях и оптимизирует под свои же флагманские смартфоны.