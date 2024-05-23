Samsung Exynos 2600 произведут на 2 нанометрах

В начале этого месяца компания Samsung официально объявила, что готовит свои заводы к массовому производству первого 3-нм процессора в линейке Exynos с использованием технологии Gate All Around (GAA). Пока что не совсем ясно какой именно процессор компания хочет производить по новому технологическому процессу. Возможно, это будет Exynos 2500 для следующего Galaxy S25. Или это будет Exynos W1000, который должен выйти через пару месяцев вместе с Galaxy Watch7 — такая вероятность тоже на самом деле существует. Но уже сейчас южнокорейская компания смотрит в будущее — по данным ETNews, в центрах разработки компании Samsung уже началась работа над 2-нм чипом — Exynos 2600, кодовое имя Thetis. Ожидается, что массовое производство начнется во второй половине 2025 года, чтобы обеспечить поставки для Galaxy S26.

Согласно информации многих инсайдеров, Qualcomm останется на 4-нм техпроцессе при производстве своего процессора Snapdragon 8 Gen 4, что даст Exynos 2500 преимущество в полупроводниковой технологии. Дело в том, что чем современнее технологический процесс, тем меньше энергии потребляет процессор при выполнении поставленных задач. И, конечно, можно при сохранении размеров сделать процессор более производительным — это тоже достаточно важный момент для производителя, так как именно на этом и строится маркетинговая компания. Но пока что всё это является только слухами — стоит дождаться официального анонса и тогда говорить о новом чипе.