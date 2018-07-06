Samsung Foundry готовит новые процессоры

Компания Samsung Foundry, дочерднее подразделение Samsung, работает над мобильным процессором, который сможет выдавать тактовую частоту свыше 3 ГГц. Это будет большой прорыв на рынке мобильных процессоров, хотя особой необходимости в этом нет, ведь современные мобильные игры не способны задействовать столько мощности. Если говорить проще, то нынешний флагман Qualcomm Snapdragon 845 в играх может загружаться процентов на 40%, и то я говорю про шутеры с самой красивой графикой на рынке. В остальных задачах вы используете треть, а то и меньше, мощности процессора. Если же Samsung выпустит новую модель в свет, то она будет очень дорогой, но пользователь не будет работать с процессором на нужной мощности. Будем следить за ситуацией, но уже сейчас можно говорить, что новые процессоры не нужны.