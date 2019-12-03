Samsung Galaxy A Series выйдет 12 декабря

Довольно длительное время корейская компания Samsung не могла понять, как правильно действовать на рынке доступных смартфонов. Думаю, вы еще помните времена, когда компания выпускала дорогущие смартфоны со слабым железом и называла их продуктом среднего класса. Благо, была запущена линейка Samsung Galaxy A Series, которая стала неким прорывом на рынке. Смартфоны довольно мощные, качественные, с хорошим дисплеем и прочими преимуществами, при этом стоимость устройства очень доступная и каждый может выбрать себе устройство по вкусу. Более того, уже 12 декабря будет представлена новая линейка смартфонов в данной серии, которые должны заложить старт на 2020 год. Будем надеяться, что новинки будут не хуже того, что есть сейчас.