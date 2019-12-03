Samsung Galaxy A Series выйдет 12 декабря

2019-12-03, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung Galaxy A Series; [102]
Довольно длительное время корейская компания Samsung не могла понять, как правильно действовать на рынке доступных смартфонов. Думаю, вы еще помните времена, когда компания выпускала дорогущие смартфоны со слабым железом и называла их продуктом среднего класса. Благо, была запущена линейка Samsung Galaxy A Series, которая стала неким прорывом на рынке. Смартфоны довольно мощные, качественные, с хорошим дисплеем и прочими преимуществами, при этом стоимость устройства очень доступная и каждый может выбрать себе устройство по вкусу. Более того, уже 12 декабря будет представлена новая линейка смартфонов в данной серии, которые должны заложить старт на 2020 год. Будем надеяться, что новинки будут не хуже того, что есть сейчас.


Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A Series
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