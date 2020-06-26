Samsung Galaxy A01 Core в сегменте доступных смартфонов

На просторах интернета появилась информация о смартфоне Samsung Galaxy A01 Core, который, если верить инсайдерам, является самым доступным гаджетом в линейке компании. Производитель делает упор на качество дисплея, относительно мощный процессор и качество камер. Конечно, стоит отметить, что производитель делает упор именно на доступности гаджета, так что ожидать от устройства чего-то очень крутого все же не стоит, но если вы всегда мечтали о классном продукте за разумные деньги, то стоит присмотреться к данной новинке. Она должна отправиться в продажу совсем скоро и тогда можно будет говорить о различных преимуществах по сравнению с гаджетами других компаний. Пока что мы не совсем понимаем, как этот смартфон выглядит.