Samsung Galaxy A01 попал на фото

Компания Samsung достаточно долго проигрывала своим конкурентам в среднем классе устройств, но потом опомнилась и начала делать довольно крутые устройства с хорошей ценой. Думаю, все вы слышали про смартфоны Galaxy A-серии, которые сейчас буквально покорили рынок и продолжают активно уничтожать конкурентов. Все дело в хорошем дисплее, объемной батарее, фирменном процессоре компании и низкой стоимости. Большинству пользователей такие бонусы очень нравятся, да и что еще желать от смартфона среднего уровня, верно? Теперь производитель планирует выпустить еще больше моделей, дабы порадовать потенциальных покупателей хорошим устройством перед праздниками. Например, на фото попал новый смартфон Samsung Galaxy A01.