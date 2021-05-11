Samsung Galaxy A02s и Galaxy A12 получили Android 11

Samsung представила Galaxy A02s и Galaxy A12 в конце ноября. Несмотря на то, что эти телефоны были анонсированы в конце 2020 года, они дебютировали с One UI Core 2.x на базе Android 10. Теперь, спустя месяцы после их выпуска, этот дуэт наконец-то получает обновление до Android 11. Обновление Android 11 для Samsung Galaxy A02s и Galaxy A12 поставляется как One UI Core 3.1. Интересно, что в настоящее время обновление доступно для обоих телефонов лишь в одном регионе. Обновление Galaxy A02s и Galaxy A12 для Android 11 прямо сейчас доступно только в России с версией прошивки A025FXXU2BUDC и A125FXXU1BUE3 соответственно. Помимо добавления новых функций и визуальных изменений, новая сборка программного обеспечения также повышает уровень безопасности.