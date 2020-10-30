Samsung Galaxy A02s получил сертификацию FCC и NBTC

Ожидается, что до конца года компания Samsung выпустит больше бюджетных смартфонов серий Galaxy A и Galaxy M, и одно из них Galaxy A02s. На днях Samsung Galaxy A02s был сертифицирован FCC и NBTC.

Этот телефон будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 450, состоящем из графического процессора Adreno 506. Он будет поставляться с 3 ГБ оперативной памяти и будет работать под управлением Android 10. За питание Samsung Galaxy A02s будет отвечать аккумулятор емкостью 5000 мАч, одного нет информации будет ли аккумулятор поддерживать быструю зарядку.

Ещё известно, что этот телефон будет доступен в вариантах с одной или двумя SIM-картами, с однодиапазонным (2,4 ГГц) Wi-Fi и прямоугольным корпусом камеры. При этом дата запуска Samsung Galaxy A02s остается загадкой, но ожидается, что она станет официальной в конце ноября.
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