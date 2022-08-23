Samsung Galaxy A04s получит 50-Мп камеру

В сети появились качественные изображения и подробности о недорогом смартфоне Samsung Galaxy A04s, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат 6,5-дюймовый экран с разрешением 720:1600 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и яркостью 400 кд/м2, селфи-камеру на 5 Мп, восьмиядерную платформу Samsung Exynos 850 с частотой до 2,0 ГГц, графикой Mali-G52 и модемом 4G/LTE, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, слот для карт памяти microSD, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, поддержку беспроводной связи Bluetooth 5.x, модуль NFC, 3,5-мм разъем для наушников, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 15 Вт, интерфейс USB Type-C и предустановленную ОС Android 12 с оболочкой One UI. Ориентировочная цена составляет 170 евро.

Sony раскрывает секреты непрерывного зума Xperia 1 IV…
В прошлом месяце Sony объявила о телефонах Xperia следующего поколения — Xperia 1-IV и Xperia 10-IV. Кром…
Представлены защищенные смартфоны Umidigi Bison 2 и Bison 2 …
Компания Umidigi пополнила ассортимент неубиваемых смартфонов моделями Bison 2 и Bison 2 Pro, которые поя…
Складной смартфон Xiaomi Fold 2 оценен в $1380…
Компания Xiaomi представила складной смартфон Xiaomi Mix Fold 2, который будет конкурировать на рынке с п…
Смартфон Huawei P50E в цветовом исполнении Dawn Powder оцене…
Компания Huawei представила модель P50E в новом цветовом исполнении в Китае. Ранее смартфон предлагался в…
Смартфон Coolpad Cool 20s получил 90-Гц экран…
Сетевые источники сообщили о выходе недорогого смартфона Coolpad Cool 20s, который появится в продаже уже…
Nokia выпустила три смартфона Nokia 8210 4G, Nokia 2660 Flip…
Компания Nokia представила три ретро смартфона Nokia 8210 4G, Nokia 2660 Flip и Nokia 5710 XpressAudio. В…
Стартовало массовое производство Huawei Mate 50…
Китайские инсайдеры сообщают, что компания Huawei дала старт массовому производству смартфонов серии Mate…
Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022…
В центре внимания сегодня будет смартфон среднего ценового сегмента - Tecno Spark 9 Pro. Из его особеннос…
Обзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностьюОбзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностью
Обзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камерыОбзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камеры
Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022
Обзор CUBOT Note 9. Недорогой смартфон с емкой батарейкойОбзор CUBOT Note 9. Недорогой смартфон с емкой батарейкой
Лучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчасЛучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчас
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor