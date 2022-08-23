Samsung Galaxy A04s получит 50-Мп камеру

В сети появились качественные изображения и подробности о недорогом смартфоне Samsung Galaxy A04s, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат 6,5-дюймовый экран с разрешением 720:1600 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и яркостью 400 кд/м2, селфи-камеру на 5 Мп, восьмиядерную платформу Samsung Exynos 850 с частотой до 2,0 ГГц, графикой Mali-G52 и модемом 4G/LTE, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, слот для карт памяти microSD, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, поддержку беспроводной связи Bluetooth 5.x, модуль NFC, 3,5-мм разъем для наушников, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 15 Вт, интерфейс USB Type-C и предустановленную ОС Android 12 с оболочкой One UI. Ориентировочная цена составляет 170 евро.