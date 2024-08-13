Samsung Galaxy A06 показали на пресс-рендерах

Искатель утечек Эван Бласс поделился качественными изображениями бюджетного смартфона Samsung Galaxy A06, который еще не был представлен официально. Отметим каплевидный вырез для фронтальной камеры, два отдельно расположенных модуля основной камеры и выступ Key Island на боковой грани, который предназначен для кнопок громкости и питания. Рендеры демонстрируют аппарат в черной, золотистой и светло-серебристой расцветках.
Ранее сообщалось, что смартфон получит 6,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+, восьмиядерный процессор MediaTek Helio G85 с максимальной частотой 2 ГГц и графикой Mali-G52 MP2, от 4 ГБ оперативной памяти, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и корпус с размерами 167,3:77,9:8,0 мм.