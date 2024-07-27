Samsung Galaxy A06 показали на рендерах

Авторитетный информатор Onleaks поделился качественными изображениями бюджетного смартфона Samsung Galaxy A06, релиз которого ожидается в ближайшее время. Источник отмечает наличие корпуса с габаритами 167,3:77,9:8,0 мм, 6,7-дюймового экрана с каплевидным вырезом для селфи-камеры, плоских граней корпуса и сдвоенной основной камеры в отдельно расположенных модулях.

Ранее стало известно, что смартфон получит поддержкк двухдиапазонного Wi-Fi, Bluetooth, GPS и сотовых сетей четвертого поколения, батарею ёмкостью 5000 мАч, восьмиядерный процессор MediaTek Helio G88 с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой Mali-G52 MP2, 6 ГБ оперативной памяти и ОС Android 14 «из коробки».