Samsung Galaxy A07 5G оценили в 175 долларов

Компания Samsung объявила о выпуске бюджетного смартфона Galaxy A07 5G, который оценен на дебютных рынках (Тайланд и Мьянма) в эквивалент 175 и 190 долларов за конфигурации с 4/128 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку также оснастили 6,7-дюймовым PLS-экраном с разрешением 1600:720 точек и частотой обновления 120 Гц, 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, предустановленной операционной системой Android 16 с обновлениями в течение шести лет, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями с разрешением 50 Мп и 2 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, слотом для карты памяти microSD, защитой влаги в соответствии со степенью IP54, а также корпусом толщиной 8,2 мм и массой 199 граммов.
Huawei Mate 70 Air засветился на постере …
Китайские источники опубликовали фрагмент постера флагманского смартфона Huawei Mate 70 Air, официальный …
Смартфон Samsung Galaxy Z TriFold уже доступен для предзаказ…
Компания Samsung уже начала принимать предварительные заказы на смартфон Galaxy Z TriFold, хотя он еще да…
Смартфон Xiaomi 17 Ultra получит 100-Вт зарядку …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что топовый камерофон Xiaomi 17 Ultra уже был сертиф…
Официально: OnePlus 15R готов к выходу …
Компания OnePlus объявила, что уже скоро в Индии будет представлен смартфон OnePlus 15R. Судя по опублико…
Exynos 2600 гораздо эффективнее рассеивает тепловую энергию…
Ранее сообщалось, что 2-нанометровый техпроцесс GAA от Samsung снижает утечку энергии, благодаря чему про…
MediaTek представила мобильный процессор Dimensity 7100…
Компания MediaTek без лишнего шума представила свой новый мобильный процессор Dimensity 7100, который, по…
Intel будет выпускать процессоры для iPhone и MacBook…
По сообщениям инсайдеров, Apple оценивает производственный процесс Intel 18A-P для своих процессоров сери…
На рынке закончилась память для смартфонов…
Растущий спрос на высокоскоростную память HBM, связанную с развитием искусственного интеллекта, уже вызыв…
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor