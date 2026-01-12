Samsung Galaxy A07 5G оценили в 175 долларов

Компания Samsung объявила о выпуске бюджетного смартфона Galaxy A07 5G, который оценен на дебютных рынках (Тайланд и Мьянма) в эквивалент 175 и 190 долларов за конфигурации с 4/128 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку также оснастили 6,7-дюймовым PLS-экраном с разрешением 1600:720 точек и частотой обновления 120 Гц, 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, предустановленной операционной системой Android 16 с обновлениями в течение шести лет, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями с разрешением 50 Мп и 2 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, слотом для карты памяти microSD, защитой влаги в соответствии со степенью IP54, а также корпусом толщиной 8,2 мм и массой 199 граммов.