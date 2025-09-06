Samsung Galaxy A07 оценен в 10 тысяч рублей

Отечественные ритейлеры дали старт продажам бюджетного смартфона Galaxy A07, который был представлен в конце прошлого месяца. Новинку оценили в 10, 11 и 12 тысяч рублей за конфигурации с 4/64 ГБ, 4/128 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что смартфон получил 6-нанометровый процессор MediaTek Helio G99 с максимальной частотой до 2,2 ГГц, 6,7-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, слот для карты памяти microSD, 50-Мп тыльную и 8-Мп селфи-камеры, фирменную защиту Knox Vault, боковой дактилоскопический сенсор, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт, прочный корпус из армированного стекловолокном полимера, защиту от брызг и пыли (IP54), а также операционную систему Android 15 с фирменным интерфейсом One UI 7.