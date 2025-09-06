Samsung Galaxy A07 оценен в 10 тысяч рублей

Отечественные ритейлеры дали старт продажам бюджетного смартфона Galaxy A07, который был представлен в конце прошлого месяца. Новинку оценили в 10, 11 и 12 тысяч рублей за конфигурации с 4/64 ГБ, 4/128 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что смартфон получил 6-нанометровый процессор MediaTek Helio G99 с максимальной частотой до 2,2 ГГц, 6,7-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, слот для карты памяти microSD, 50-Мп тыльную и 8-Мп селфи-камеры, фирменную защиту Knox Vault, боковой дактилоскопический сенсор, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт, прочный корпус из армированного стекловолокном полимера, защиту от брызг и пыли (IP54), а также операционную систему Android 15 с фирменным интерфейсом One UI 7.
Apple меняет политику комиссии в App Store…
Apple объявила о ряде изменений в работе App Store на территории Европейского союза в рамках попытки избе…
Nothing Phone (3) не получит флагманский процессор …
Недавно компания Nothing объявила, что Nothing Phone (3) станет её первым по-настоящему флагманским смарт…
Смартфон TECNO Spark Slim получит 8 ГБ ОЗУ…
В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне TECNO Spark Slim, который еще не был …
Смартфон iQOO Z10R получит тонкий корпус …
Компания iQOO опубликовала качественные изображения и подробности о смартфоне iQOO Z10R, который будет пр…
Смартфон TECNO Spark Go 2 получит 120-Гц экран …
Компания TECNO объявила, что смартфон Spark Go 2 будет представлен в Индии 24 июня. Судя по опубликованно…
Motorola Razr 60 получит уникальное исполнение…
Пользователям, которым приглянулся складной флагман Motorola Razr 60, но они считают его недостаточно эфф…
Впервые за три года Apple повысила продажи iPhone в Китае…
Во втором квартале 2025 года компания Apple зафиксировала первый годовой рост продаж iPhone в Китае за дв…
Samsung делает ставку на 2 нм, но клиенты не верят…
Проблемы с привлечением клиентов к своим передовым техпроцессам вынудили не только отложить запуск завода…
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor