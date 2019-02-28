Samsung Galaxy A10 стоит 100 долларов

Дождались — компания Samsung выпустила доступный смартфон, который действительно можно назвать бюджетным. За Samsung Galaxy A10 просят всего 100 долларов, что при его характеристиках вполне адекватные деньги. Взамен вы получаете стильный прочный корпус, качественно сборку от одного из ведущих производителей на рынке, железо, которое для своей стоимости вполне справляется с поставленными задачами. Никто не думал, что корейский производитель сможет выпустить настолько доступное решение и я думаю, что многим смартфон Samsung Galaxy A10 будет интересен. Особенно тем, кто привык считать бренд Samsung наиболее качественным и пока что не готов смотреть в сторону китайских брендов с менее известным названием вроде Xiaomi.