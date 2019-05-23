Samsung Galaxy A10e показался на первых изображениях

В сети появились первые официальные рендеры смартфона Samsung Galaxy A10e, который после выхода займет место самой доступной модели в линейке Galaxy A. Судя по всему, внешне аппарат не будет отличаться от Galaxy A10, а вот одним из отличий в компонентах станет двухдиапазонный модуль Wi-Fi. Он повлечет за собой замену платформы.

Что до Galaxy A10, то он оснащается 6,2-дюймовым дисплеем Infinity-V с разрешением HD+, соотношением сторон 19,5:9 и каплевидным вырезом, фирменным процессором Exynos 7884, который используется, например, в Galaxy J3 V, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флэш-памяти, одинарной основной камерой на 13 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп, аккумулятором на 3400 мАч, а также предустановленной операционной системой Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI.