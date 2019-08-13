Samsung Galaxy A10s и его функции

Galaxy A10s получил сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней крышке, тогда как у оригинальной модели Galaxy A10 никаких дополнительных аппаратных средств защиты не было. Также реализована система распознавания лица. Ёмкость аккумулятора смартфона увеличилась с 3400 мАч до 4000 мАч. Доработали инженеры Samsung и основную камеру модели: теперь она представлена двумя сенсорами на 13 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера позволяет делать снимки разрешением до 8 Мп. В Galaxy A10s установлен 6,2-дюймовый дисплей Infinity-V с каплевидным вырезом под селфи-камеру. Разрешение экрана составляет 1520 х 720 пикселей. В качестве процессора выступает чип MediaTek Helio P22. У смартфона 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, последнюю можно расширить за счет установки microSD-карт максимальной ёмкостью до 512 ГБ.Гаджет получил ряд улучшений: более ёмкий аккумулятор, двойную камеру и сканер отпечатков пальцев, расположенный на тыльной стороне корпуса.О стоимости новинки пока неизвестно.