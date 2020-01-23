Samsung Galaxy A11 получит тройную камеру и аккумулятор на 4000 мАч

В ближайшие недели будет представлен еще один телефон среднего класса серии Galaxy A, Galaxy A11. Телефон сертифицирован Федеральной комиссией связи США ( FCC ) по номеру модели SM-A115F и, вероятно, станет одним из самых дешевых телефонов серии Galaxy A.

Galaxy A11 будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 625/626, который должен быть более мощным и более эффективным, чем чипсет Exynos 7884 внутри A10. Также смартфон получит аккумулятор на 4000 мАч, тройную основную камеру, датчик отпечатков пальцев на задней панели, 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ расширяемого хранилища и Android 10. Ожидается, что новинка будет официально выпущена в марте.