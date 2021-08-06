Samsung Galaxy A12 Nacho уже продается в России

Отечественный ритейлер «Связной» начал продажи бюджетного смартфона Samsung Galaxy A12 Nacho, который отличается от оригинальной модели аппаратной платформой. Если в обычном Samsung Galaxy A12 используется чипсет MediaTek Helio P35, то новинка оснащается фирменным процессором Exynos 850. Цена варианта с 32 ГБ флеш-памяти составляет 11 тысяч рублей с учетом скидки. Позже аппарат должен выйти в версиях с 64 и 128 ГБ встроенной памяти.

В оснащение смартфона также вошел 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+, 8-Мп фронтальная камера, боковой сканер отпечатков пальцев, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, слот для карт памяти microSD и квадрокамера с модулями на 48 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп.