Samsung Galaxy A12 может похвастаться классной батареей

Довольно часто можно заметить весьма интересную особенность — если пользователю нужно приобрести смартфон среднего класса, который довольно доступен для кошелька, то он смотрит вовсе не на те параметры, которые интересуют потенциальных покупателей флагманских продуктов. Например, некоторым просто нужен телефон, который может подключать их к ннтернету, а другим просто нужен портативный музыкальный плеер. Как бы то ни было, их всех объединяет необходимость длительного времени автономной работы, и это именно то, что Samsung пытается предложить со своими новыми Galaxy A12. Устройство будет официально представлено в начале следующего года и стоимость обещает быть достаточно низкой. Ожидаем официального релиза.