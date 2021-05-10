Samsung Galaxy A12 обновили до Android 11

Компания Samsung продолжает обновлять свои смартфоны до фирменной оболочки One UI 3.1 на базе операционной системы Android 11. На этот раз апдейт получили владельцы российских версий Galaxy A12 и Galaxy A02s. Прошивки включают также майский и апрельский патчи безопасности Android соответственно.

Напомним, что выпущенный в ноябре прошлого года Galaxy A12 оснащается 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD+, 8-Мп фронтальной камерой, восьмиядерным процессором Helio P35, 3, 4 или 6 ГБ оперативной и 32, 64 или 128 ГБ флеш-памяти, боковым дактилоскопом, батареей ёмкостью 5000 мАч, слотом для карт памяти microSD, а также квадрокамерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп.