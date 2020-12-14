Samsung Galaxy A12 оценен в 12 тысяч рублей

Компания Samsung Electronics дала старт российским продажам смартфона Galaxy A12, который был представлен в конце ноября. Вариант с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти оценен в 11 990 рублей, а вариант с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти обойдется в 13 990 рублей.

Напомним, что смартфон получил 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+, 8-Мп селфи-камеры, восьмиядерной платформой Helio P35 с тактовой частотой 2,3 ГГц, 3, 4 или 6 ГБ оперативной и 32, 64 или 128 ГБ флеш-памяти, боковым сканером отпечатков пальцев, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, слотом для карт памяти microSD, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, а также квадрокамерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп.