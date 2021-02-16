Samsung Galaxy A12 стоит 179 долларов

Компания Samsung наконец-то представила смартфон Galaxy A12 в Индии. Стоимость устройства в стране составляет 179 долларов США, что совпадает с ценами, указанными в утечке ранее. Samsung представила Galaxy A12 в двух вариантах хранения - 4 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ встроенной памяти. Устройство будет доступно в трех цветах — черном, синем и белом. Если сравнить эту цену с Великобританией (169 фунтов стерлингов), то получается, что она немного меньше, с учетом текущего курса. В любом случае устройство будет доступно для покупки в Индии с 17 февраля, то есть уже завтра на веб-сайте Samsung, плюс в других крупных интернет-магазинах и розничных магазинах по всей стране. Аналитики рынка смартфонов уверены, что данное устройство будет пользоваться повышенным спросом.

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