Samsung Galaxy A13 4G оценен в 190 евро

Компания Samsung пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Galaxy A23, которая в числе прочего получила предустановленную операционную систему Android 12 с фирменной оболочкой One UI 4.1. Новинку также оснастили восьмиядерной платформой Exynos 850, 3 ГБ, 4 ГБ или 6 ГБ оперативной и 32 ГБ, 64 ГБ или 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти MicroSD, корпусом с габаритами 165,1:76,4:8,8 мм и массой 195 граммов, 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и стандартной кадровой частотой 60 Гц, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 50 Мп, 5 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, 3,5-мм гнездом для наушников, портом USB-C, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной 25-Вт зарядки. Вариант с 4/64 ГБ памяти оценен в 190 евро, а с 4/128 ГБ – 210 евро. Цены на остальные версии будут объявлены позже.