Samsung Galaxy A13 5G получит 50-Мп камеру

Сетевые источники поделились качественными рендерами и подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A13 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 700, 6,48-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки на 25 Вт, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (глубина сцены), 4 или 6 ГБ ОЗУ, 64 или 128 ГБ встроенной памяти, предустановленную ОС Android 11 и размеры 164,5:76,5:8,9-10 мм. Ориентировочная цена смартфона составляет 290 долларов.