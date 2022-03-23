Samsung Galaxy A13 получит 6,6-дюймовый экран FullHD+

Авторитетный инсайдер Мукул Шарма поделился подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A13, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают 6,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+, фирменную однокристальную систему Exynos 850, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, селфи-камеру разрешением 8 Мп, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 50 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 15-Вт быстрой зарядки, 3,5-мм гнездо для наушников, корпус толщиной 8,8 мм и массой 195 граммов, а также предустановленную прошивку OneUI 4.1 на основе Android 12.