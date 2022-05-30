Samsung Galaxy A13 получит версию на SoC Helio G80

Смартфон Samsung Galaxy A13 уже вышел в двух версиях на платформах Samsung Exynos 850 (4G-вариант) и MediaTek Dimensity 700 (с поддержкой сотовых сетей 5G), но в скором времени будет выпущен еще одна модель с поддержкой сетей четвертого поколения. Она будет основана на более мощном процессоре, чем фирменный Exynos 850 – MediaTek Helio G80. Аппарат также оснастят 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, тыльной камерой с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп и батареей ёмкостью 5000 мАч. Цена «новинки» пока не сообщается.

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