Samsung Galaxy A14 4G получит SoC MediaTek Helio G80

В базе ресурса Google Play Console обнаружились сведения о некоторых характеристиках доступного смартфона Samsung Galaxy A14 4G, который еще не был представлен официально. Сообщается о предустановленной операционной системе Android 13 с фирменной оболочкой One UI 5.0, дисплее с разрешением Full HD+, восьмиядерной однокристальной системе MediaTek Helio G80 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Arm Mali-G52 с частотой 950 МГц и 4 ГБ оперативной памяти. Предыдущие слухи прочили смартфону батарею ёмкостью 5000 мАч и тройную основную камеру с датчиками изображения разрешением 50 Мп, 5 Мп и 2 Мп.