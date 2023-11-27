Samsung Galaxy A14 5G обновили до Android 14

Список смартфонов Samsung получивших обновление до фирменной прошивки One UI 6.0 на основе операционной системы Android 14 пополнила бюджетная модель Galaxy A14 5G. Ранее корейский производитель обновил флагманы Galaxy S23 и Galaxy S22, складные модели Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, а также модель среднего уровня Galaxy A54. До конца года апдейт придет еще на несколько десятков смартфонов Samsung.

Напомним, что Galaxy A14 5G характеризуется 6,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, восьмиядерной платформой Samsung Exynos 1330, 4 ГБ или 6 ГБ ОЗУ, 64 ГБ или 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 15-Вт быстрой зарядки, фронтальной камерой на 13 Мп и тройной основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп.
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