Samsung Galaxy A14 показали на рендере

Известный своей осведомленностью инсайдер Эван Блэсс опубликовал качественный рендер бюджетного смартфона Samsung Galaxy A14, который еще не был представлен официально. Судя по всему, аппарат получит заднюю панель в стиле флагманских моделей корейского производителя, а вот передняя будет выполнена в классическом для бюджетных устройств дизайне с каплевидным вырезом для фронтальной камеры.
Если верить источнику, смартфон оснастят огромным 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, батареей ёмкостью 5000 мАч, селфи-камерой на 13 Мп и тройной тыльной камерой с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп.