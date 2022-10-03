Samsung Galaxy A14 получит стильный дизайн

Известный своей осведомленностью инсайдер Стив Хеммерстофер продолжает публиковать изображения еще не представленных официально смартфонов. На этот раз в его поле зрения оказалась бюджетная модель Samsung Galaxy A14. Грядущая новинка обращает на себя внимание дизайном задней панели, на которой расположились отдельные модули основной камеры. Схожий дизайн получат флагманы Galaxy S23 и S23+. А вот 6,8-дюймовый экран будет оснащаться старым добрым каплевидным вырезом для селфи-камеры. Также сообщается о размерах 167,7:78,7:9,3 мм, боковом дактилоскопическом сенсоре, интерфейсе USB-C и 3,5-мм гнезде для наушников.

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