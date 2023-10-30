Samsung Galaxy A15 5G получит поддержку 25-Вт зарядки

Известный своей осведомленностью инсайдер Парас Гуглани поделился подробностями о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy A15 5G, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6-ннанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 6100+ с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 4 ГБ или 6 ГБ оперативной и до 128 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймового экрана с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD+, фронтальной камеры на 13 Мп, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп, 5 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержки 25-Вт проводной зарядки, а также черной и синей расцветок. Ориентировочная цена смартфона составляет 150 долларов.