Samsung Galaxy A15 5G засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования бюджетного смартфона Samsung Galaxy A15 5G, который еще не была представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 6100+ с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2 и 4 ГБ оперативной памяти. Аппарат набрал в AnTuTu 10 около 400 тысяч баллов, что довольно неплохо для устройства с потенциальным ценником менее 200 долларов.

Ранее сообщалось, что смартфон оснастят до 128 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовым дисплеем с кадровой частотой 90 Гц и разрешением Full HD+, селфи-камерой на 13 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 5 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт, а также черной и синей расцветками.
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