Samsung Galaxy A16 4G представлен официально

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy A16 4G, которая отличается от недавно выпущенной 5G-версии однокристальной системой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и без поддержки сотовых сетей пятого поколения. Новинка также оснащается 6,7-дюймовым Super AMOLED-экраном с кадровой частотой 90 Гц и разрешением 2340:1080 пикселей, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт, слотами для двух SIM-карт, модулем NFC, боковым дактилоскопом, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54, а также гарантией шести номерных обновлений операционной системы Android. Смартфон появится в продаже в следующем месяце, но цена пока не раскрывается.

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