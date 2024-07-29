Samsung Galaxy A16 засветился в сети

В базе данных одного из британских сотовых операторов появилось упоминание бюджетного смартфона Samsung Galaxy A16, который придет на смену выпущенной в конце прошлого года модели Galaxy A15. Итак, сообщается, что аппарат получит две версии: Galaxy A16 4G (LTE) и 5G. Обоим вариантам приписывают наличие батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки 25-Вт проводной быстрой зарядки, AMOLED-экрана с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, 13-Мп фронтальной камеры и тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп, 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп. Процессоры, разумеется, будут отличаться.