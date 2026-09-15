Samsung Galaxy A18 4G с 4 ГБ ОЗУ оценили в 280 евро

Компания Samsung пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Galaxy A18 4G, которая базируется на новом фирменном процессоре Exynos 1610. Новинку также оснастили 6,7-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением 1080:2340 точек и кадровой частотой 90 Гц, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, тройной тыльной камерой с 50-Мп главным модулем, селфи-камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт быстрой проводной зарядки, предустановленной фирменной прошивкой One UI 9.0 на базе операционной системы Android 17 с шестью номерными обновлениями в будущем, поддержкой Circle to Search и совместимостью с Gemini, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP64, а также корпусом толщиной 7,7 мм и массой 196 граммов. Цена смартфона в Европе составляет 280 евро.