Samsung Galaxy A21s получил версию на 6/128 ГБ

Компания Samsung выпустила в Индии новую версию популярного смартфона Galaxy A21s. Вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти оценен в 240 долларов. Также на индийском рынке продаются версии с 6/64 ГБ и 4/64 ГБ памяти. В России смартфон доступен в варианте с 3 ГБ оперативной и и 32 ГБ флэш-памяти за 14 990 рублей, а также с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти за 15 990 рублей. При этом российская версия отличается от международной наличием модуля NFC.

Аппарат также характеризуется операционной системой Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0, дисплеем Infinity-O с разрешением 720:1600 пикселей, врезанной селфи-камерой на 13 Мп, основной квадрокамерой с главным модулем разрешением 48 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт, восьмиядерной платформой с тактовой частотой 2 ГГц, поддержкой 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 5.0, GPS + ГЛОНАСС, а также портом USB Type-C.
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