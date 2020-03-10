Samsung Galaxy A21s получит аккумулятор на 5000 мАч

Сетевые источники поделились подробностями о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy A21s, который еще не был представлен официально. Итак, устройство с кодовым обозначением SM-A217F будет оснащено аккумулятором EB-BA217ABY ёмкостью 5000 мАч. Ранее профильное издание Android Headlines поделились изображением смартфона. Судя по рендеру, нас ждет фирменный дисплей Infinity-O с врезанной фронтальной камерой, тыльной квадрокамерой и сканером отпечатков пальцев на задней панели. Также аппарату прочат фирменную платформу Exynos, 4 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ флеш-памяти. Дата выхода и ориентировочная цена пока держатся в секрете.