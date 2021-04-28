Samsung Galaxy A22 5G готовится к релизу

Приближается выход смартфона Samsung Galaxy A22 — некоторое время назад инсайдеры сообщили, что он будет дебютировать в вариантах 4G и 5G в зависимости от рынка, а теперь версия телефона с 5G прошла сертификацию в компании Wi-Fi Alliance. Сертификация Wi-Fi — это намек на то, что смартфон уже совсем готов к релизу и скоро он точно состоится. Также данные в регистрационной комиссии показывают, что новый смартфон поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi, 5G и работает на ОС Android 11. Более того, недавно Galaxy A22 5G был замечен на платформе тестирования Geekbench с чипсетом Dimensity 700 и 6 ГБ оперативной памяти. Исходя из этого можно заключить, что пользователь получает достаточно продвинутый гаджет за небольшие деньги, так как данная платформа явно будет доступной.