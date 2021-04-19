Samsung Galaxy A22 5G показали на новых рендерах

В сеть утекли рендеры еще не представленного официально смартфона Samsung Galaxy A22, который станет самой доступной 5G-моделью в ассортименте корейского производителя. Его ориентировочная цена составляет 185 долларов. Устройству прочат восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 700, тыльную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, 4/64 и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти. Также ожидается выход 4G-версии, которая получит один из чипсетов MediaTek Helio, и варианта на 3/32 ГБ памяти в нескольких регионах.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A22 5G
Новости:
Новые рендеры Realme 8 5G

Realme запустит смартфоны Realme 8 5G и Realme 8 Pro 5G в Таиланде 21 апреля. Realme Thailand опубликовал...
Чёлку iPhone 13 сравнили с iPhone 12

Профильное издание Macrumors опубликовало фотографии, сравнивающие вырезы в экранах iPhone 12 и iPhone 13...
Опубликованы первые фото с камеры смартфона Xiaomi Mi 11i

В сети появились первые снимки, сделанные на основную камеру смартфона Xiaomi Mi 11i. Напомним, что перед...
ZTE Axon 30 Ultra появился в продаже

Компания ZTE дала старт продажам смартфона Axon 30 Ultra, который, по мнению производителя, является лучш...
iQOO Z3 имеет частоту обновления 120 Гц

iQOO подтвердила, что 25 марта в Китае представит свой новый смартфон серии Z, получивший название iQOO Z...
Обзор Polaris PMC 0526 IQ Home. Мультиварка с Алисой, су-вид и керамической чашойОбзор Polaris PMC 0526 IQ Home. Мультиварка с Алисой, су-вид и керамической чашой
Обзор AORUS RGB DDR4-4800 (GP-ARS16G48). Тесты оперативной памяти, разгон до 5333 МГцОбзор AORUS RGB DDR4-4800 (GP-ARS16G48). Тесты оперативной памяти, разгон до 5333 МГц
Лучшая кофемашина. Nespresso C30 Essenza MiniЛучшая кофемашина. Nespresso C30 Essenza Mini
Обзор NUBI Fresh O3 Station. Бытовой озонатор-ионизатор для воздуха, воды и продуктовОбзор NUBI Fresh O3 Station. Бытовой озонатор-ионизатор для воздуха, воды и продуктов
Обзор HIPER TWS Nofa. Легкие и компактные беспроводные наушники Обзор HIPER TWS Nofa. Легкие и компактные беспроводные наушники
Vivo S9 выводит на рынок процессор Dimen...
Vivo S9 выводит на рынок процессор DimenСегодня смартфоны Vivo S9 и Vivo S9e были представлены в Китае. Смартфон Vivo S9 имеет под капотом 6- нм...
Игровые мыши SteelSeries Aerox 3 и Aerox...
Игровые мыши SteelSeries Aerox 3 и AeroxВ России представлены сверхлегкие игровые мыши SteelSeries Aerox 3 и Aerox 3 Wireless. ...
Объектив Voigtlander Ultron Vintage Line...
Объектив Voigtlander Ultron Vintage LineКомпания Cosina пополнила ассортимент объективов моделью Voigtlander Ultron Vintage Line 35mm F2 Aspheric...
Защищенный смартфон Doogee S86 окажется ...
Защищенный смартфон Doogee S86 окажется Сетевые источники сообщили о том, что представленный около месяца назад защищенный смартфон Doogee S86 бу...
ZTE готовит новый смартфон с камерой в д...
ZTE готовит новый смартфон с камерой в дКогда решение скрытой фронтальной камеры под экраном еще не стало коммерчески популярным, ZTE потрясла ми...
Samsung Galaxy A52 и A72 готовится к рел...
Samsung Galaxy A52 и A72 готовится к релВ ближайшее время Samsung планирует выпустить смартфоны Galaxy A52 и Galaxy A72 — в сеть просочились данн...
В Epic Games Store проходит бесплатная р...
В Epic Games Store проходит бесплатная рПопулярный сервис Epic Games Store регулярно предлагает бесплатные игры. На этой неделе сервис предлагает...
Ридер PocketBook 740 Color оценен в 22 т...
Ридер PocketBook 740 Color оценен в 22 тВ России представили электронную книгу PocketBook 740 Color, которая будет стоить 22 тысячи рублей. Новин...
ASUS ZenFone 8 Mini получил поддержку бы...
ASUS ZenFone 8 Mini получил поддержку быКомпания ASUS работает над выпуском серией смартфонов ZenFone 8. Ожидается, что линейка будет включать тр...
Poco X3 Pro уже появился у российского р...
Poco X3 Pro уже появился у российского рВ каталоге одного из неофициальных ритейлеров Xiaomi появились страницы новеньких смартфонов Poco F3 и Po...
Apple споткнулась с нехваткой микросхем ...
Apple споткнулась с нехваткой микросхем Серия Apple iPhone 12 стала довольно популярной, и новые устройства пользуются огромным спросом. Это помо...
MSI Radeon RX 6900 XT GAMING X TRIO офиц...
MSI Radeon RX 6900 XT GAMING X TRIO офицMSI представила игровую видеокарту Radeon RX 6900 XT GAMING X TRIO построенную на архитектуре AMD RDNA2. ...
Обзор Polaris PMC 0526 IQ Home. Мультиварка с Алисой, су-вид и керамической чашойОбзор Polaris PMC 0526 IQ Home. Мультиварка с Алисой, су-вид и керамической чашой
Обзор STARWIND SPM8183. Планетарный миксерОбзор STARWIND SPM8183. Планетарный миксер
Обзор Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua. Технологичный робот-пылесос с Алисой и МарусейОбзор Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua. Технологичный робот-пылесос с Алисой и Марусей
Обзор Lenovo QT83. Недорогие беспроводные наушники в стиле AirPodsОбзор Lenovo QT83. Недорогие беспроводные наушники в стиле AirPods
Обзор Polaris PUH 9105 IQ Home. Увлажнитель воздуха с АлисойОбзор Polaris PUH 9105 IQ Home. Увлажнитель воздуха с Алисой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor