Samsung Galaxy A22 5G засветился в базе Bluetooth SIG

Организация Bluetooth SIG сертифицировала смартфон Samsung Galaxy A22 5G, который станет самым дешевым смартфонов корейского производителя с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Также Samsung приписывают намерение выпустить 4G-версию устройства, которая получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением HD+ и кадровой частотой 60 Гц, восьмиядерный процессор MediaTek Helio G80, селфи-камеру на 13 Мп, тыльную квадрокамеру с модулями на 48 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, подэкранный дактилоскоп, а также корпус толщиной 8,5 мм и массой 185 граммов.

Galaxy A22 5G будет отлчичаться IPS-панелью, чипсетом MediaTek Dimensity 700, тройной камерой с датчиками разрешением 48 Мп, 5 Мп и 2 Мп, а также боковым сканером отпечатков пальцев. Обе модели смогут похвастаться батареей на 5000 мАч и поддержкой ,быстрой зарядки мощностью 15 Вт.